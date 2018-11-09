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"الجهني": حالة وسمية ماطرة غزيرة إلى متوسطة على عدد من المناطق.. وهذه تفاصيلها

قال: متوقع أن يصاحبها انخفاض لدرجات الحرارة خاصة على شمال ووسط المملكة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" إنه من المتوقع - بعد مشيئة الله - تأثر عدد من المناطق بحالة ماطرة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة الماطرة تشمل ‫حفر الباطن و‫الحدود الشمالية وتمتد إلى المنطقة الشرقية وشمالها و‫كذلك القصيم و‫منطقة الرياض خاصة شمالها وتمتد إلى سواحل وسط ‫البحر الأحمر مابين ‫ينبع والليث خلال الحالة الممطرة الحالية ‏بدأت اليوم وتتحسن غداً على‫الغربية وذروتها على شمال المملكة وشمال الشرقية والوسطى ليل ‫الجمعة و‫السبت.

وأضاف "الجهني": بمشيئة الله الفرص جيدة على المنطقة مابين سواحل ‫المدينة و‫الليث خلال 36 ساعة القادمة وتتحسن كلما اتجهنا شرقاً والحالة وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لساعات.

وأردف: من المتوقع أن يصاحب الحالة انخفاض واضح لدرجات الحرارة خاصة على شمال المملكة والوسطى بمشيئة الله.

واختتم بقوله: سوف تكون الأمطار في مجملها مابين غزيرة ومتوسطة مصحوبة باشتداد الرياح وهطول حبات البرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": حالة وسمية ماطرة غزيرة إلى متوسطة على عدد من المناطق.. وهذه تفاصيلها
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" إنه من المتوقع - بعد مشيئة الله - تأثر عدد من المناطق بحالة ماطرة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة الماطرة تشمل ‫حفر الباطن و‫الحدود الشمالية وتمتد إلى المنطقة الشرقية وشمالها و‫كذلك القصيم و‫منطقة الرياض خاصة شمالها وتمتد إلى سواحل وسط ‫البحر الأحمر مابين ‫ينبع والليث خلال الحالة الممطرة الحالية ‏بدأت اليوم وتتحسن غداً على‫الغربية وذروتها على شمال المملكة وشمال الشرقية والوسطى ليل ‫الجمعة و‫السبت.

وأضاف "الجهني": بمشيئة الله الفرص جيدة على المنطقة مابين سواحل ‫المدينة و‫الليث خلال 36 ساعة القادمة وتتحسن كلما اتجهنا شرقاً والحالة وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لساعات.

وأردف: من المتوقع أن يصاحب الحالة انخفاض واضح لدرجات الحرارة خاصة على شمال المملكة والوسطى بمشيئة الله.

واختتم بقوله: سوف تكون الأمطار في مجملها مابين غزيرة ومتوسطة مصحوبة باشتداد الرياح وهطول حبات البرد.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
01:50 AM

"الجهني": حالة وسمية ماطرة غزيرة إلى متوسطة على عدد من المناطق.. وهذه تفاصيلها

قال: متوقع أن يصاحبها انخفاض لدرجات الحرارة خاصة على شمال ووسط المملكة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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11,379

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" إنه من المتوقع - بعد مشيئة الله - تأثر عدد من المناطق بحالة ماطرة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة الماطرة تشمل ‫حفر الباطن و‫الحدود الشمالية وتمتد إلى المنطقة الشرقية وشمالها و‫كذلك القصيم و‫منطقة الرياض خاصة شمالها وتمتد إلى سواحل وسط ‫البحر الأحمر مابين ‫ينبع والليث خلال الحالة الممطرة الحالية ‏بدأت اليوم وتتحسن غداً على‫الغربية وذروتها على شمال المملكة وشمال الشرقية والوسطى ليل ‫الجمعة و‫السبت.

وأضاف "الجهني": بمشيئة الله الفرص جيدة على المنطقة مابين سواحل ‫المدينة و‫الليث خلال 36 ساعة القادمة وتتحسن كلما اتجهنا شرقاً والحالة وسمية بامتياز، وهي ناتجة عن اقتراب موجات علوية وتواجد تبريد مثالي يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لساعات.

وأردف: من المتوقع أن يصاحب الحالة انخفاض واضح لدرجات الحرارة خاصة على شمال المملكة والوسطى بمشيئة الله.

واختتم بقوله: سوف تكون الأمطار في مجملها مابين غزيرة ومتوسطة مصحوبة باشتداد الرياح وهطول حبات البرد.

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