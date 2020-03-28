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في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر القبض على مخالفي قرار منع التجول

في عدد من المناطق وجرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل

ألقت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، القبض على مواطنين ومقيمين؛ لتورطهم بمخالفتهم لقرار منع التجول، وتصوير مركبة أمنية والتهكم على رجال الأمن والسخرية من جهودهم في تطبيق الأوامر، وجرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها؛ منها وافد يظهر بفيديو بمنطقة عسير يتحدث فيه بمخالفته لأمر منع التجول، وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، كما ألقِي القبض على مواطن بمنطقة جازان يقود مركبته عاكساً السير على طريق محافظة أبوعريش- صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

فيما ألقي القبض على شاب في خميس مشيط يظهر بفيديو وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، كما تم القبض على شاب مخالف لأمر منع التجول في منطقة جازان وهو يصور مركبة أمنية ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، فيما تم القبض على أشخاص من محافظة القويعية يخالفون أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن وارتكابهم لجريمة معلوماتية تمثلت بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم القبض على مواطن من منطقة القصيم يظهر في فيديو، مستجلباً بمنزله أحد العمالة الوافدة ليمارس مهنته بالحلاقة له، مخالفاً بذلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

منع التجول فيروس كورونا الجديد الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر القبض على مخالفي قرار منع التجول
سبق

ألقت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، القبض على مواطنين ومقيمين؛ لتورطهم بمخالفتهم لقرار منع التجول، وتصوير مركبة أمنية والتهكم على رجال الأمن والسخرية من جهودهم في تطبيق الأوامر، وجرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها؛ منها وافد يظهر بفيديو بمنطقة عسير يتحدث فيه بمخالفته لأمر منع التجول، وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، كما ألقِي القبض على مواطن بمنطقة جازان يقود مركبته عاكساً السير على طريق محافظة أبوعريش- صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

فيما ألقي القبض على شاب في خميس مشيط يظهر بفيديو وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، كما تم القبض على شاب مخالف لأمر منع التجول في منطقة جازان وهو يصور مركبة أمنية ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، فيما تم القبض على أشخاص من محافظة القويعية يخالفون أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن وارتكابهم لجريمة معلوماتية تمثلت بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم القبض على مواطن من منطقة القصيم يظهر في فيديو، مستجلباً بمنزله أحد العمالة الوافدة ليمارس مهنته بالحلاقة له، مخالفاً بذلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:54 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:30 PM

في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر القبض على مخالفي قرار منع التجول

في عدد من المناطق وجرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
20
38,700

ألقت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، القبض على مواطنين ومقيمين؛ لتورطهم بمخالفتهم لقرار منع التجول، وتصوير مركبة أمنية والتهكم على رجال الأمن والسخرية من جهودهم في تطبيق الأوامر، وجرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر"، مقطع فيديو للجرائم التي ارتكبها المتورطون فيها؛ منها وافد يظهر بفيديو بمنطقة عسير يتحدث فيه بمخالفته لأمر منع التجول، وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، كما ألقِي القبض على مواطن بمنطقة جازان يقود مركبته عاكساً السير على طريق محافظة أبوعريش- صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

فيما ألقي القبض على شاب في خميس مشيط يظهر بفيديو وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، كما تم القبض على شاب مخالف لأمر منع التجول في منطقة جازان وهو يصور مركبة أمنية ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، فيما تم القبض على أشخاص من محافظة القويعية يخالفون أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن وارتكابهم لجريمة معلوماتية تمثلت بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تم القبض على مواطن من منطقة القصيم يظهر في فيديو، مستجلباً بمنزله أحد العمالة الوافدة ليمارس مهنته بالحلاقة له، مخالفاً بذلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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