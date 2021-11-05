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"الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم"

نجح الفيحاء في استعادة نغمة الفوز، بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه الحزم في الدوري هذا الموسم، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة احتل من خلالها المركز السادس، بينما تجمّد رصيد الحزم عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

في الشوط الأول عجز الفريقان عن زيارة الشباك، رغم بعض الفرص التي أتيحت لهما للتسجيل، حيث لم تسفر محاولاتهما عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء عن طريق اللاعب الدولي لمنتخب النيجر أمادو موتاري عند الدقيقة 72 من زمن المباراة؛ بعد أن تلقى تمريرة بينية مثالية من باناجيوتس كسر على إثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد في الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم"
سبق

نجح الفيحاء في استعادة نغمة الفوز، بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه الحزم في الدوري هذا الموسم، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة احتل من خلالها المركز السادس، بينما تجمّد رصيد الحزم عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

في الشوط الأول عجز الفريقان عن زيارة الشباك، رغم بعض الفرص التي أتيحت لهما للتسجيل، حيث لم تسفر محاولاتهما عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء عن طريق اللاعب الدولي لمنتخب النيجر أمادو موتاري عند الدقيقة 72 من زمن المباراة؛ بعد أن تلقى تمريرة بينية مثالية من باناجيوتس كسر على إثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد في الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:08 PM

"الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الفيحاء في استعادة نغمة الفوز، بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه الحزم في الدوري هذا الموسم، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة احتل من خلالها المركز السادس، بينما تجمّد رصيد الحزم عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

في الشوط الأول عجز الفريقان عن زيارة الشباك، رغم بعض الفرص التي أتيحت لهما للتسجيل، حيث لم تسفر محاولاتهما عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء عن طريق اللاعب الدولي لمنتخب النيجر أمادو موتاري عند الدقيقة 72 من زمن المباراة؛ بعد أن تلقى تمريرة بينية مثالية من باناجيوتس كسر على إثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد في الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.

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