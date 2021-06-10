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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران

من اليمن وسوريا

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران
سبق

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:33 PM

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بأعمال مع إيران

من اليمن وسوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

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