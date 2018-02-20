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"الدغيلبي" إلى رتبة "عقيد" بالدفاع المدني

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية منسوب المديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد بن فالح الدغيلبي، إلى رتبة "عقيـد".

ويتلقى "الدغيلبي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثّل حافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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"الدغيلبي" إلى رتبة "عقيد" بالدفاع المدني
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية منسوب المديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد بن فالح الدغيلبي، إلى رتبة "عقيـد".

ويتلقى "الدغيلبي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثّل حافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:53 PM

"الدغيلبي" إلى رتبة "عقيد" بالدفاع المدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية منسوب المديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد بن فالح الدغيلبي، إلى رتبة "عقيـد".

ويتلقى "الدغيلبي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثّل حافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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