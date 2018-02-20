"الدغيلبي" إلى رتبة "عقيد" بالدفاع المدني

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية منسوب المديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد بن فالح الدغيلبي، إلى رتبة "عقيـد".

ويتلقى "الدغيلبي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثّل حافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.