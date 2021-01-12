النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيت الأبيض" يحذِّر "ترامب" من إجراء يرغب به قبل الرحيل

عقب اقتحام أنصاره المقر التشريعي وتسبُّبهم في سقوط قتلى وجرحى

حذَّر مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، والمدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس دونالد ترامب من أنه لا يجب أن يعفو عن نفسه، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "سي إن إن" أن "بار" نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي. وقال أحد المصادر: "لقد أثار الوضع في واشنطن قضايا داخل البيت الأبيض حتى فيما يتعلق بالعفو".

ومن المتوقع إصدار عفو إضافي من البيت الأبيض قبل مغادرة ترامب منصبه الأسبوع المقبل؛ إذ من المقرر تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وأثار ترامب في الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه، وكذلك أفراد عائلته، وتحديدًا بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب دعوة أنصاره للتظاهر حول الكونغرس الأربعاء الماضي؛ الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع الشرطة، وانتهى باقتحام المقر التشريعي، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى، واعتقال العشرات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر": إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص في الهجوم، حتى لو تضمن ذلك التحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويفكر مسؤولو البيت الأبيض أيضًا في كيفية تأثير التحقيق الفيدرالي على قرارات العفو الأخرى التي ناقشها ترامب، التي شملت محاميه الشخصي رودي غولياني الذي دعا إلى "المحاكمة عن طريق القتال" في حشد الأربعاء قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"البيت الأبيض" يحذِّر "ترامب" من إجراء يرغب به قبل الرحيل
سبق

حذَّر مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، والمدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس دونالد ترامب من أنه لا يجب أن يعفو عن نفسه، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "سي إن إن" أن "بار" نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي. وقال أحد المصادر: "لقد أثار الوضع في واشنطن قضايا داخل البيت الأبيض حتى فيما يتعلق بالعفو".

ومن المتوقع إصدار عفو إضافي من البيت الأبيض قبل مغادرة ترامب منصبه الأسبوع المقبل؛ إذ من المقرر تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وأثار ترامب في الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه، وكذلك أفراد عائلته، وتحديدًا بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب دعوة أنصاره للتظاهر حول الكونغرس الأربعاء الماضي؛ الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع الشرطة، وانتهى باقتحام المقر التشريعي، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى، واعتقال العشرات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر": إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص في الهجوم، حتى لو تضمن ذلك التحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويفكر مسؤولو البيت الأبيض أيضًا في كيفية تأثير التحقيق الفيدرالي على قرارات العفو الأخرى التي ناقشها ترامب، التي شملت محاميه الشخصي رودي غولياني الذي دعا إلى "المحاكمة عن طريق القتال" في حشد الأربعاء قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:19 AM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:47 AM

"البيت الأبيض" يحذِّر "ترامب" من إجراء يرغب به قبل الرحيل

عقب اقتحام أنصاره المقر التشريعي وتسبُّبهم في سقوط قتلى وجرحى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,924

حذَّر مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، والمدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس دونالد ترامب من أنه لا يجب أن يعفو عن نفسه، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "سي إن إن" أن "بار" نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي. وقال أحد المصادر: "لقد أثار الوضع في واشنطن قضايا داخل البيت الأبيض حتى فيما يتعلق بالعفو".

ومن المتوقع إصدار عفو إضافي من البيت الأبيض قبل مغادرة ترامب منصبه الأسبوع المقبل؛ إذ من المقرر تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وأثار ترامب في الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه، وكذلك أفراد عائلته، وتحديدًا بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب دعوة أنصاره للتظاهر حول الكونغرس الأربعاء الماضي؛ الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع الشرطة، وانتهى باقتحام المقر التشريعي، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى، واعتقال العشرات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر": إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص في الهجوم، حتى لو تضمن ذلك التحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويفكر مسؤولو البيت الأبيض أيضًا في كيفية تأثير التحقيق الفيدرالي على قرارات العفو الأخرى التي ناقشها ترامب، التي شملت محاميه الشخصي رودي غولياني الذي دعا إلى "المحاكمة عن طريق القتال" في حشد الأربعاء قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,001
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة