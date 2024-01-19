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"بلدي البديع" يعقد اجتماعه الأول لمناقشة "النطاق العمراني"

كرّم رئيسه السابق فهد الصخابرة

عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، الأحد، اجتماعه الأول؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالنطاق العمراني، وتكريم رئيسه السابق، فهد بن نفل الصخابرة.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، أبرزها "النطاق العمراني" للبديع والمراكز التابعة له، وطرح الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

كما ناقش المجلس مشاريع التنمية وتطوراتها واحتياجات البديع ومراكزه لها.

المجلس البلدي بالبديع محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي البديع" يعقد اجتماعه الأول لمناقشة "النطاق العمراني"
سبق

عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، الأحد، اجتماعه الأول؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالنطاق العمراني، وتكريم رئيسه السابق، فهد بن نفل الصخابرة.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، أبرزها "النطاق العمراني" للبديع والمراكز التابعة له، وطرح الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

كما ناقش المجلس مشاريع التنمية وتطوراتها واحتياجات البديع ومراكزه لها.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:32 PM

"بلدي البديع" يعقد اجتماعه الأول لمناقشة "النطاق العمراني"

كرّم رئيسه السابق فهد الصخابرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، الأحد، اجتماعه الأول؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالنطاق العمراني، وتكريم رئيسه السابق، فهد بن نفل الصخابرة.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، أبرزها "النطاق العمراني" للبديع والمراكز التابعة له، وطرح الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

كما ناقش المجلس مشاريع التنمية وتطوراتها واحتياجات البديع ومراكزه لها.

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