"بلدي البديع" يعقد اجتماعه الأول لمناقشة "النطاق العمراني"

كرّم رئيسه السابق فهد الصخابرة

عقد المجلس البلدي بالبديع في محافظة الأفلاج، الأحد، اجتماعه الأول؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالنطاق العمراني، وتكريم رئيسه السابق، فهد بن نفل الصخابرة.

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد آل عمار، وحضره أعضاء المجلس، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، أبرزها "النطاق العمراني" للبديع والمراكز التابعة له، وطرح الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

كما ناقش المجلس مشاريع التنمية وتطوراتها واحتياجات البديع ومراكزه لها.