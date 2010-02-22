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لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تلتقي بمستشارين في السفارة الأمريكية لدى المملكة

اللقاء استعرض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين

التقت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي, بمقر المجلس اليوم، بوفدٍ من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يتقدمهم مستشار الشؤون السياسية في السفارة بالنيابة آدم زربينولبوس, والمسؤول السياسي في السفارة جوناثان بينولي, وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، حيث استعرض اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في شتى المجالات.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات التي تحال لها من تقارير الأداء السنوية للجهات المتعلقة بالشأن الخارجي، كما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، كما تعقد اجتماعات مع الوفود الدبلوماسية تجسيدًا لدور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تلتقي بمستشارين في السفارة الأمريكية لدى المملكة
سبق

التقت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي, بمقر المجلس اليوم، بوفدٍ من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يتقدمهم مستشار الشؤون السياسية في السفارة بالنيابة آدم زربينولبوس, والمسؤول السياسي في السفارة جوناثان بينولي, وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، حيث استعرض اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في شتى المجالات.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات التي تحال لها من تقارير الأداء السنوية للجهات المتعلقة بالشأن الخارجي، كما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، كما تعقد اجتماعات مع الوفود الدبلوماسية تجسيدًا لدور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:00 PM

لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تلتقي بمستشارين في السفارة الأمريكية لدى المملكة

اللقاء استعرض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة، بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي, بمقر المجلس اليوم، بوفدٍ من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يتقدمهم مستشار الشؤون السياسية في السفارة بالنيابة آدم زربينولبوس, والمسؤول السياسي في السفارة جوناثان بينولي, وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، حيث استعرض اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في شتى المجالات.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات التي تحال لها من تقارير الأداء السنوية للجهات المتعلقة بالشأن الخارجي، كما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، كما تعقد اجتماعات مع الوفود الدبلوماسية تجسيدًا لدور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

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