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"التجارة" تستدعي 305 سيارات حديثة "Savana -GMC"

دعت إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 305 مركبات Savana- GMC 2019، بسبب تأخر ظهور تحذير حزام الأمان في لوحة العدادات.

وقالت الوزارة: قد ينسى السائق ربط حزام الأمان عند تشغيل المركبة مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت أصحاب المركبات المستدعية، إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات.

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"التجارة" تستدعي 305 سيارات حديثة "Savana -GMC"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 305 مركبات Savana- GMC 2019، بسبب تأخر ظهور تحذير حزام الأمان في لوحة العدادات.

وقالت الوزارة: قد ينسى السائق ربط حزام الأمان عند تشغيل المركبة مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت أصحاب المركبات المستدعية، إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:33 PM

"التجارة" تستدعي 305 سيارات حديثة "Savana -GMC"

دعت إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء 305 مركبات Savana- GMC 2019، بسبب تأخر ظهور تحذير حزام الأمان في لوحة العدادات.

وقالت الوزارة: قد ينسى السائق ربط حزام الأمان عند تشغيل المركبة مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت أصحاب المركبات المستدعية، إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات.

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