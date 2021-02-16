"إتقان" تستعدّ لطرح عقارات استثمارية بقلب العاصمة المقدسة

تتميز بالموقع القريب من الحرم المكي.. وعلى 3 واجهات رئيسة

تستعد شركة "إتقان العقارية" لطرح فرص استثمارية عقارية جديدة في مكة المكرمة؛ تتمثل في بيع عدد من العقارات التي تحتوي على المباني السكنية والتجارية من عمائر ووحدات سكنية ومعارض ومحال، وتعد من العقارات ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، نظرًا لأنه يقع داخل حدود الحرم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية"، عبدالعزيز بن فهد الرشيد: العقارات تقع بقلب العاصمة المقدسة وبالتحديد في المنطقة المركزية على امتداد طريق الحجون، حيث يبعد عن الحرم بخمس دقائق, وسيتم بيع العقارات بالمزاد العلني.

وأضاف: العقارات تتميز بموقعها الجغرافي، وعلى ثلاث واجهات رئيسة، وستكون منطقة لإسكان الحجاج والمعتمرين, والصكوك لهذه العقارات إلكترونية ومكتملة للخدمات.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية"، المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط ومزيد من المعلومات، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.