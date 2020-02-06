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"الجوازات" تعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من الفيروس

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.


ولفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

المديرية العامة للجوازات فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.


ولفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:14 AM
اخر تعديل
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:16 AM

"الجوازات" تعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.


ولفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

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