تعرّف على مشروع إنشاء محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية بمكة

في ندوة استمرت 3 أيام بحضور عدد من المختصين

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية" للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق مكة المكرمة.

وتهدف الورشة -التي نظمت بمسرح الأمانة- إلى إطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات، وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين؛ لتوحيد المرجع الجيوديسي (المساحي) في جميع مناطق مكة المكرمة تحقيقًا للتكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية.

وافتتحت الورشة أعمالها بكلمة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، المهندس عصام بن علي التريمي، بعدها قدم عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنُظم معلومات الأراضي، ثم حديث عن الأنظمة الجيوديسية قدمه أحد المختصين في هذا المجال من المكاتب الاستشارية.

وتم مناقشة ورقة عمل مقدمة من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار. وطبق الحضور نموذج الرصد الجيوديسي على الطبيعة. واختتمت الورشة أعمالها بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات حضور .