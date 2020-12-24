النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على مشروع إنشاء محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية بمكة

في ندوة استمرت 3 أيام بحضور عدد من المختصين

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية" للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق مكة المكرمة.

وتهدف الورشة -التي نظمت بمسرح الأمانة- إلى إطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات، وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين؛ لتوحيد المرجع الجيوديسي (المساحي) في جميع مناطق مكة المكرمة تحقيقًا للتكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية.

وافتتحت الورشة أعمالها بكلمة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، المهندس عصام بن علي التريمي، بعدها قدم عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنُظم معلومات الأراضي، ثم حديث عن الأنظمة الجيوديسية قدمه أحد المختصين في هذا المجال من المكاتب الاستشارية.

وتم مناقشة ورقة عمل مقدمة من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار. وطبق الحضور نموذج الرصد الجيوديسي على الطبيعة. واختتمت الورشة أعمالها بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات حضور .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على مشروع إنشاء محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية بمكة
سبق

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية" للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق مكة المكرمة.

وتهدف الورشة -التي نظمت بمسرح الأمانة- إلى إطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات، وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين؛ لتوحيد المرجع الجيوديسي (المساحي) في جميع مناطق مكة المكرمة تحقيقًا للتكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية.

وافتتحت الورشة أعمالها بكلمة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، المهندس عصام بن علي التريمي، بعدها قدم عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنُظم معلومات الأراضي، ثم حديث عن الأنظمة الجيوديسية قدمه أحد المختصين في هذا المجال من المكاتب الاستشارية.

وتم مناقشة ورقة عمل مقدمة من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار. وطبق الحضور نموذج الرصد الجيوديسي على الطبيعة. واختتمت الورشة أعمالها بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات حضور .

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
02:31 PM

تعرّف على مشروع إنشاء محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية بمكة

في ندوة استمرت 3 أيام بحضور عدد من المختصين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
289

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية" للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق مكة المكرمة.

وتهدف الورشة -التي نظمت بمسرح الأمانة- إلى إطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات، وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين؛ لتوحيد المرجع الجيوديسي (المساحي) في جميع مناطق مكة المكرمة تحقيقًا للتكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية.

وافتتحت الورشة أعمالها بكلمة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، المهندس عصام بن علي التريمي، بعدها قدم عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنُظم معلومات الأراضي، ثم حديث عن الأنظمة الجيوديسية قدمه أحد المختصين في هذا المجال من المكاتب الاستشارية.

وتم مناقشة ورقة عمل مقدمة من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار. وطبق الحضور نموذج الرصد الجيوديسي على الطبيعة. واختتمت الورشة أعمالها بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات حضور .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة