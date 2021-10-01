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الهلال الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في تاريخ دوري المحترفين

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن نادي الهلال أصبح أكثر فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي حصولاً على ضربات، وأيضًا الأكثر إهداراً لها، وذلك منذ إقرار نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.

ونشرت الشبكة المتخصصة في جمع ونشر الإحصاءات الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "باحتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم، بات الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين (111).

وتابعت: "وكذلك أكثر من أهدر (23) متفوّقاً على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110) وفي الإهدار كذلك (22).

ورجحت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الرميخاني للهلال في مواجهة الحزم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كفة الهلال على نظيره النصر بعدد ركلات الجزاء المحتسبة للفريقين بدوري المحترفين.

فبعد احتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم مساء أمس الخميس، أصبح الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين بواقع (111) ركلة، أهدر(23) ركلة منها.

وتفوق الهلال بهذه الإحصائية على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110)، وكذلك في إهدار الركلات، حيث أهدر النصر (22) ركلة جزاء.

وكان نادي الهلال قد اكتفى بالتعادل مساء أمس الخميس مع نادي الحزم بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

فيما حقق النصر الفوز على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليصعد للمركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في تاريخ دوري المحترفين
سبق

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن نادي الهلال أصبح أكثر فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي حصولاً على ضربات، وأيضًا الأكثر إهداراً لها، وذلك منذ إقرار نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.

ونشرت الشبكة المتخصصة في جمع ونشر الإحصاءات الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "باحتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم، بات الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين (111).

وتابعت: "وكذلك أكثر من أهدر (23) متفوّقاً على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110) وفي الإهدار كذلك (22).

ورجحت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الرميخاني للهلال في مواجهة الحزم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كفة الهلال على نظيره النصر بعدد ركلات الجزاء المحتسبة للفريقين بدوري المحترفين.

فبعد احتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم مساء أمس الخميس، أصبح الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين بواقع (111) ركلة، أهدر(23) ركلة منها.

وتفوق الهلال بهذه الإحصائية على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110)، وكذلك في إهدار الركلات، حيث أهدر النصر (22) ركلة جزاء.

وكان نادي الهلال قد اكتفى بالتعادل مساء أمس الخميس مع نادي الحزم بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

فيما حقق النصر الفوز على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليصعد للمركز الثالث.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
03:44 PM

الهلال الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في تاريخ دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن نادي الهلال أصبح أكثر فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي حصولاً على ضربات، وأيضًا الأكثر إهداراً لها، وذلك منذ إقرار نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.

ونشرت الشبكة المتخصصة في جمع ونشر الإحصاءات الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "باحتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم، بات الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين (111).

وتابعت: "وكذلك أكثر من أهدر (23) متفوّقاً على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110) وفي الإهدار كذلك (22).

ورجحت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الرميخاني للهلال في مواجهة الحزم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كفة الهلال على نظيره النصر بعدد ركلات الجزاء المحتسبة للفريقين بدوري المحترفين.

فبعد احتساب ركلة الجزاء التي أهدرها بافتيمبي غوميز أمام الحزم مساء أمس الخميس، أصبح الهلال أكثر فريق تحصّل على ركلات جزاء في تاريخ دوري المحترفين بواقع (111) ركلة، أهدر(23) ركلة منها.

وتفوق الهلال بهذه الإحصائية على غريمه النصر بفارق ركلة جزاء وحيدة (110)، وكذلك في إهدار الركلات، حيث أهدر النصر (22) ركلة جزاء.

وكان نادي الهلال قد اكتفى بالتعادل مساء أمس الخميس مع نادي الحزم بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

فيما حقق النصر الفوز على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليصعد للمركز الثالث.

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