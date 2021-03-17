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حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

المركز الوطني للأرصاد حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
12:21 PM

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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