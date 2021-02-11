الكويت وفلسطين والأردن تدين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها

أكدت تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت دول الكويت وفلسطين والأردن أمس الأربعاء عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة تؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية.

وطالبت الخارجية الكويتية بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن بلجم تلك الأعمال؛ لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليَّين. وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف السعودية فقط، وإنما يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة برمتها، معربًا عن وقوف بلاده إلى جانب السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا.

ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردنيين الشديدَيْن لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويعرّض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدّد السفير الفايز على موقف الأردن الثابت والرافض لاستمرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.