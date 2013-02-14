كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز 9 مخالفات يرصدها مراقبوها أثناء زياراتهم الرقابية على العاملين في منشآت الصحة العامة ضمن نطاق العاصمة، بهدف توفير بيئة صحية في المحال التجارية، ومنع انتقال الأمراض المعدية. وتضمنت المخالفات المرصودة، وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور، إلى جانب تدني مستوى النظافة الشخصية للعامل، وإهمال غسل اليدين وتقليم الأظافر أو كشف شعر الرأس وإطالته، بالإضافة إلى عدم ارتداء القفازات والكمامات والزي الموحد أثناء ساعات العمل. وأشارت إلى أن المخالفات تتضمن عدم ارتداء العاملين في محلات المغاسل ملابس خاصة وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل، وتشغيل عمال ثبتت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالميكروبات أو الفيروسات الممرضة أو الأمراض المعدية، وممارسة العاملين للعادات الخاطئة أثناء العمل. ومن السلوكيات المحظورة على العاملين في منشآت الصحة العامة، تناول المأكولات والمشروبات في أماكن غير مخصصة لها، وتخزين الأغراض الشخصية في غير أماكنها المحددة، والنوم في أماكن العمل أو التدخين فيها. ويأتي نشر أمانة منطقة الرياض للمخالفات التي يرصدها مراقبوها في إطار حملتها التوعوية الهادفة إلى مساعدة المنشآت التجارية على الامتثال للضوابط والاشتراطات النظامية، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والسكان.

أمانة الرياض تكشف أبرز المخالفات التي يرتكبها العاملون في منشآت الصحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-14 كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز 9 مخالفات يرصدها مراقبوها أثناء زياراتهم الرقابية على العاملين في منشآت الصحة العامة ضمن نطاق العاصمة، بهدف توفير بيئة صحية في المحال التجارية، ومنع انتقال الأمراض المعدية.



وتضمنت المخالفات المرصودة، وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور، إلى جانب تدني مستوى النظافة الشخصية للعامل، وإهمال غسل اليدين وتقليم الأظافر أو كشف شعر الرأس وإطالته، بالإضافة إلى عدم ارتداء القفازات والكمامات والزي الموحد أثناء ساعات العمل.



وأشارت إلى أن المخالفات تتضمن عدم ارتداء العاملين في محلات المغاسل ملابس خاصة وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل، وتشغيل عمال ثبتت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالميكروبات أو الفيروسات الممرضة أو الأمراض المعدية، وممارسة العاملين للعادات الخاطئة أثناء العمل.



ومن السلوكيات المحظورة على العاملين في منشآت الصحة العامة، تناول المأكولات والمشروبات في أماكن غير مخصصة لها، وتخزين الأغراض الشخصية في غير أماكنها المحددة، والنوم في أماكن العمل أو التدخين فيها.



ويأتي نشر أمانة منطقة الرياض للمخالفات التي يرصدها مراقبوها في إطار حملتها التوعوية الهادفة إلى مساعدة المنشآت التجارية على الامتثال للضوابط والاشتراطات النظامية، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والسكان.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 06:51 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 09:31 PM

أمانة الرياض تكشف أبرز المخالفات التي يرتكبها العاملون في منشآت الصحة بهدف توفير بيئة صحية في المحال التجارية ومنع انتقال الأمراض المعدية





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كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز 9 مخالفات يرصدها مراقبوها أثناء زياراتهم الرقابية على العاملين في منشآت الصحة العامة ضمن نطاق العاصمة، بهدف توفير بيئة صحية في المحال التجارية، ومنع انتقال الأمراض المعدية.



وتضمنت المخالفات المرصودة، وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور، إلى جانب تدني مستوى النظافة الشخصية للعامل، وإهمال غسل اليدين وتقليم الأظافر أو كشف شعر الرأس وإطالته، بالإضافة إلى عدم ارتداء القفازات والكمامات والزي الموحد أثناء ساعات العمل.



وأشارت إلى أن المخالفات تتضمن عدم ارتداء العاملين في محلات المغاسل ملابس خاصة وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل، وتشغيل عمال ثبتت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالميكروبات أو الفيروسات الممرضة أو الأمراض المعدية، وممارسة العاملين للعادات الخاطئة أثناء العمل.



ومن السلوكيات المحظورة على العاملين في منشآت الصحة العامة، تناول المأكولات والمشروبات في أماكن غير مخصصة لها، وتخزين الأغراض الشخصية في غير أماكنها المحددة، والنوم في أماكن العمل أو التدخين فيها.



ويأتي نشر أمانة منطقة الرياض للمخالفات التي يرصدها مراقبوها في إطار حملتها التوعوية الهادفة إلى مساعدة المنشآت التجارية على الامتثال للضوابط والاشتراطات النظامية، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والسكان.