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"بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية

"آل مصمع": ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة الجميع

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 18 مخالفة خلال 7 أيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية واصلت، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم خلال الـ7 أيام الماضية من أجل التأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين وتطبيق توكلنا، وذلك بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور "وليد الحميدي".

وأضاف "آل مصمع" أن الجولات أسفرت عن وجود 18 مخالفة، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، مبينًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية وأنها ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ودعا رئيس البلدية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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"بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية
سبق

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 18 مخالفة خلال 7 أيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية واصلت، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم خلال الـ7 أيام الماضية من أجل التأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين وتطبيق توكلنا، وذلك بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور "وليد الحميدي".

وأضاف "آل مصمع" أن الجولات أسفرت عن وجود 18 مخالفة، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، مبينًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية وأنها ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ودعا رئيس البلدية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:52 PM

"بلدية رجال ألمع" ترصد 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال جولاتها التفتيشية

"آل مصمع": ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 18 مخالفة خلال 7 أيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية واصلت، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم خلال الـ7 أيام الماضية من أجل التأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين وتطبيق توكلنا، وذلك بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور "وليد الحميدي".

وأضاف "آل مصمع" أن الجولات أسفرت عن وجود 18 مخالفة، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، مبينًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية وأنها ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ودعا رئيس البلدية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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