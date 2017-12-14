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هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل في 2019... هنا التفاصيل

كشف عملاق محركات البحث على الإنترنت، جوجل، عن قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال العام 2019.

محلياً، تربعت " بوابة المستقبل " على رأس قائمة موقع جوجل لأكثر المواضيع التي بحث عنها السعوديون في عام 2019.

واستحوذت "جدارة، كتبي، مباريات الدوري السعودي، كأس الخليج، ياسر القحطاني " على أكبر حصة من عمليات البحث في السعودية، بالإضافة إلى اكتتاب أرامكو، ومسلسل غصون في الوحل، المنتخب السعودي، يوم الطفل.

وجاءت قائمة البحث في المملكة بالترتيب كل من: بوابة المستقبل وجدارة وكتبي ومباريات الدوري السعودي، والقحطاني، واكتتاب أرامكو، وغصون في الوحل، والمنتخب السعودي، ويوم الطفل.

محرك بحث جوجل جوجل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل في 2019... هنا التفاصيل
سبق

كشف عملاق محركات البحث على الإنترنت، جوجل، عن قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال العام 2019.

محلياً، تربعت " بوابة المستقبل " على رأس قائمة موقع جوجل لأكثر المواضيع التي بحث عنها السعوديون في عام 2019.

واستحوذت "جدارة، كتبي، مباريات الدوري السعودي، كأس الخليج، ياسر القحطاني " على أكبر حصة من عمليات البحث في السعودية، بالإضافة إلى اكتتاب أرامكو، ومسلسل غصون في الوحل، المنتخب السعودي، يوم الطفل.

وجاءت قائمة البحث في المملكة بالترتيب كل من: بوابة المستقبل وجدارة وكتبي ومباريات الدوري السعودي، والقحطاني، واكتتاب أرامكو، وغصون في الوحل، والمنتخب السعودي، ويوم الطفل.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:26 AM

هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل في 2019... هنا التفاصيل

A A A
حامد العلي - الرياض
9
37,909

كشف عملاق محركات البحث على الإنترنت، جوجل، عن قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال العام 2019.

محلياً، تربعت " بوابة المستقبل " على رأس قائمة موقع جوجل لأكثر المواضيع التي بحث عنها السعوديون في عام 2019.

واستحوذت "جدارة، كتبي، مباريات الدوري السعودي، كأس الخليج، ياسر القحطاني " على أكبر حصة من عمليات البحث في السعودية، بالإضافة إلى اكتتاب أرامكو، ومسلسل غصون في الوحل، المنتخب السعودي، يوم الطفل.

وجاءت قائمة البحث في المملكة بالترتيب كل من: بوابة المستقبل وجدارة وكتبي ومباريات الدوري السعودي، والقحطاني، واكتتاب أرامكو، وغصون في الوحل، والمنتخب السعودي، ويوم الطفل.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

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