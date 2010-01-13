عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من ٢٣ ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية. وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات؛ حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطًا للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية. وبينت الأمانة أن تنفيذ برامج الجوالات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية. يذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية؛ لتغطية كافة المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاه وخلافها.

بلديات الطائف تنفذ ٢٣ ألف جولة رقابية لمتابعة الاحترازات من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من ٢٣ ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.



وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات؛ حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطًا للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.



وبينت الأمانة أن تنفيذ برامج الجوالات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.



يذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية؛ لتغطية كافة المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاه وخلافها.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 04:51 PM

بلديات الطائف تنفذ ٢٣ ألف جولة رقابية لمتابعة الاحترازات من كورونا بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي لتعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء





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عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بتنفيذ أكثر من ٢٣ ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، خلال الفترة الماضية.



وأوضحت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات؛ حيث لم تتجاوز مخالفاتها أكثر من 4 مخالفات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق توكلنا شرطًا للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية.



وبينت الأمانة أن تنفيذ برامج الجوالات التي تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية.



يذكر أن أمين الطائف يطلع على تقارير يومية عن نتائج الجولات الرقابية التي وجه بتكثيفها وتعزيز الجهود الميدانية للفرق الرقابية على مدار اليوم خلال الفترة الحالية؛ لتغطية كافة المرافق التجارية من أسواق ومجمعات تجارية ومستودعات ومحلات ومطاعم ومطابخ ومقاه وخلافها.