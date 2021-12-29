وفاة هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ

بعد معاناة مع المرض ومثّل ولاية نيفادا في الكونجرس لأكثر من ثلاثة عقود

تُوفي زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأميركي، هاري ريد؛ عن عمر ناهز 82 عاماً، ومثّل الديمقراطي ريد؛ وهو ملاكم هاوٍ سابق، ولاية نيفادا في الكونجرس لأكثر من ثلاثة عقود في كل من مجلسَي النواب والشيوخ.

وقالت زوجته لاندرا؛ التي تبلغ من العمر 62 عاماً في بيان، إنه تُوفي بعد معركة طويلة مع سرطان البنكرياس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت لاندرا؛ التي أنجب منها خمسة أبناء، "نحن فخورون للغاية بالإرث الذي يتركه على الساحة الوطنية وفي محبوبته نيفادا".

ونعى الرئيس الأميركي جو بايدن؛ زعيم الديمقراطيين الراحل، واصفاً إياه بـ"الأميركي العظيم"، و"الملاكم" الذي لم ييأس في أيّ نزالٍ من أجل فعل الخير، أيضاً وصفه بالصديق العزيز والعملاق بالتاريخ الأميركي.