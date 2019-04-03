البحرين تعلن: خادم الحرمين يصل إلى المنامة اليوم

يجري مباحثات مع الملك حمد تتناول العلاقات الأخوية

أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيصل إلى المنامة اليوم.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية: يستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة -حفظه الله ورعاه-، لدى وصوله إلى البلاد، اليوم الأربعاء؛ الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري، في زيارة أخوية لمملكة البحرين.

وأضافت: يجري خادم الحرمين الشريفين، خلالها مباحثات مع أخيه الملك المفدى؛ تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.