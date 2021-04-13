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محكمة الوزراء الكويتية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق احتياطياً

عقدت أولى جلسات محاكمته ووزير الداخلية السابق بقضية "صندوق الجيش"

‬عقدت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، ومسؤولين آخرين، متهمين جميعاً بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ"صندوق الجيش".

وواجهت المحكمة الشيخين، "المبارك" الذي حضر أمامها، و"الجراح" المحتجز سابقاً على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما «أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلامياً".

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وتحديد يوم 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية، في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وكان دفاع الشيخ "جابر" ذكر أمام المحكمة أن اسم موكله لم يكن ضمن المتهمين في البلاغ الذي تقدم به الشيخ الراحل ناصر الصباح بالأساس، إنما تم إضافته لاحقاً بعد تقديم البلاغ والتحقيق بالقضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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محكمة الوزراء الكويتية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق احتياطياً
سبق

‬عقدت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، ومسؤولين آخرين، متهمين جميعاً بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ"صندوق الجيش".

وواجهت المحكمة الشيخين، "المبارك" الذي حضر أمامها، و"الجراح" المحتجز سابقاً على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما «أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلامياً".

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وتحديد يوم 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية، في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وكان دفاع الشيخ "جابر" ذكر أمام المحكمة أن اسم موكله لم يكن ضمن المتهمين في البلاغ الذي تقدم به الشيخ الراحل ناصر الصباح بالأساس، إنما تم إضافته لاحقاً بعد تقديم البلاغ والتحقيق بالقضية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:16 PM

محكمة الوزراء الكويتية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق احتياطياً

عقدت أولى جلسات محاكمته ووزير الداخلية السابق بقضية "صندوق الجيش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬عقدت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، ومسؤولين آخرين، متهمين جميعاً بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ"صندوق الجيش".

وواجهت المحكمة الشيخين، "المبارك" الذي حضر أمامها، و"الجراح" المحتجز سابقاً على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما «أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلامياً".

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية أمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وتحديد يوم 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية، في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وكان دفاع الشيخ "جابر" ذكر أمام المحكمة أن اسم موكله لم يكن ضمن المتهمين في البلاغ الذي تقدم به الشيخ الراحل ناصر الصباح بالأساس، إنما تم إضافته لاحقاً بعد تقديم البلاغ والتحقيق بالقضية.

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