تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.