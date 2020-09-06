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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تعافيه من الإصابة.. "رونالدو" جاهز للعب أمام السويد

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قادرًا على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقالت وسائل إعلام برتغالية، الأحد: إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب؛ لذلك فإنه بات قريبًا من المشاركة أساسيًّا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى؛ مما تسبّب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تعافيه من الإصابة.. "رونالدو" جاهز للعب أمام السويد
سبق

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قادرًا على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقالت وسائل إعلام برتغالية، الأحد: إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب؛ لذلك فإنه بات قريبًا من المشاركة أساسيًّا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى؛ مما تسبّب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:29 PM

بعد تعافيه من الإصابة.. "رونالدو" جاهز للعب أمام السويد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قادرًا على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقالت وسائل إعلام برتغالية، الأحد: إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب؛ لذلك فإنه بات قريبًا من المشاركة أساسيًّا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى؛ مما تسبّب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.

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