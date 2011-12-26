النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

"محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر

ينطلق يوم غد السبت بميدان الملك عبد العزيز

أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز أن المملكة أصبحت واجهة عالمية لمختلف المجالات بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وقائد الرؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ان الفروسية تعد على المستوى العالمي من أهم الرياضات التي تمثل الدول بمسابقاتها وتنظيمها وتعتبر مرآة تعكس صورة جميع الدول، ومن خلال رؤية 2030 ودعم قيادتنا احتضنت مملكتنا الغالية أهم السباقات وأكبر الجوائز وأصبح ميدانها وجهة لجميع محبي الخيل من مختلف البلدان.

وأشار إلى أن يوم غد السبت ينظم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية الكأس الغالي كأس سمو ولي العهد الذي يعتبر طابعه مغاير ولا يوجد بين المشاركين خاسر، فالمشاركة في كأس يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان يعد شرف للجميع.

وقدّم الأمير الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل؛ وذلك على جهودهم المثمرة في مجال سباق الخيل بشكل خاص، والفروسية بشكل عام.

كأس ولي العهد للفروسية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر
سبق

أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز أن المملكة أصبحت واجهة عالمية لمختلف المجالات بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وقائد الرؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ان الفروسية تعد على المستوى العالمي من أهم الرياضات التي تمثل الدول بمسابقاتها وتنظيمها وتعتبر مرآة تعكس صورة جميع الدول، ومن خلال رؤية 2030 ودعم قيادتنا احتضنت مملكتنا الغالية أهم السباقات وأكبر الجوائز وأصبح ميدانها وجهة لجميع محبي الخيل من مختلف البلدان.

وأشار إلى أن يوم غد السبت ينظم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية الكأس الغالي كأس سمو ولي العهد الذي يعتبر طابعه مغاير ولا يوجد بين المشاركين خاسر، فالمشاركة في كأس يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان يعد شرف للجميع.

وقدّم الأمير الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل؛ وذلك على جهودهم المثمرة في مجال سباق الخيل بشكل خاص، والفروسية بشكل عام.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
11:22 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:44 AM

"محمد بن سلطان بن ناصر": كأس ولي العهد للفروسية لا يوجد فيه خاسر

ينطلق يوم غد السبت بميدان الملك عبد العزيز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,657

أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز أن المملكة أصبحت واجهة عالمية لمختلف المجالات بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وقائد الرؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ان الفروسية تعد على المستوى العالمي من أهم الرياضات التي تمثل الدول بمسابقاتها وتنظيمها وتعتبر مرآة تعكس صورة جميع الدول، ومن خلال رؤية 2030 ودعم قيادتنا احتضنت مملكتنا الغالية أهم السباقات وأكبر الجوائز وأصبح ميدانها وجهة لجميع محبي الخيل من مختلف البلدان.

وأشار إلى أن يوم غد السبت ينظم ميدان الملك عبد العزيز للفروسية الكأس الغالي كأس سمو ولي العهد الذي يعتبر طابعه مغاير ولا يوجد بين المشاركين خاسر، فالمشاركة في كأس يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان يعد شرف للجميع.

وقدّم الأمير الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل؛ وذلك على جهودهم المثمرة في مجال سباق الخيل بشكل خاص، والفروسية بشكل عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,832
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,923
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة