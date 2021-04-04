وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كل الأزمنة والظروف

قال: الملك سلمان وولي العهد يؤكدان دعم كل ما يعزز العلاقات مع الأردن

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم اللا محدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار سموه إلى أن دعم ومساندة المملكة لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت في كل الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

كما نوّه سموه بما يوليه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قيادة حكيمة للمسيرة الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق، وبما يعود بالخير والرفاه على الشعب الأردني الشقيق.

وأضاف سموه أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.