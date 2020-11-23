النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الرش الضبابي بمديرية التواهي في عدن

المركز يقدم 32 طنّا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية التواهي في محافظة عدن؛ وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين؛ بهدف القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إضافة إلى تجفيف المستنقعات المائية وشفط المياه الراكدة.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي، كتبي عمر، بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكل المحافظات الأخرى فيما يتعلق بالمجال الصحي؛ الأمر الذي ساهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا بازرعة، أن حملة الرش الضبابي، تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن؛ للتقليل من عدد الإصابات؛ وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 32 طنًّا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة، إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الرش الضبابي بمديرية التواهي في عدن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية التواهي في محافظة عدن؛ وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين؛ بهدف القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إضافة إلى تجفيف المستنقعات المائية وشفط المياه الراكدة.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي، كتبي عمر، بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكل المحافظات الأخرى فيما يتعلق بالمجال الصحي؛ الأمر الذي ساهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا بازرعة، أن حملة الرش الضبابي، تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن؛ للتقليل من عدد الإصابات؛ وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 32 طنًّا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة، إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:44 PM

"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الرش الضبابي بمديرية التواهي في عدن

المركز يقدم 32 طنّا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
364

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية التواهي في محافظة عدن؛ وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين؛ بهدف القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إضافة إلى تجفيف المستنقعات المائية وشفط المياه الراكدة.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي، كتبي عمر، بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكل المحافظات الأخرى فيما يتعلق بالمجال الصحي؛ الأمر الذي ساهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا بازرعة، أن حملة الرش الضبابي، تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن؛ للتقليل من عدد الإصابات؛ وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 32 طنًّا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة، إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,037
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,187
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة