النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الحمادي: محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني

الدفاع المدني: حالتا وفاة وإصابة 7 مدنيين وأضرار مادية من جراء سقوط مقذوف حوثي معادٍ على الأعيان المدنية بصامطة

جناح المملكة بـ "إكسبو دبي" ينظّم عرضاً مسرحياً راقصاً للأطفال

نظّم جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" عرضاً مسرحياً غنائياً راقصاً باللغتين العربية والإنجليزية، قدمته مجموعة من الفتيات السعوديات لم تتجاوز أعمارهن 10 أعوام.

وشهد العرض الذي أضاء على جمال المناطق الطبيعية المتنوعة في المملكة وثرائها الثقافي تفاعلاً جماهيرياً واسعاً شاهده مئات الزوّار خصوصاً العائلات والأطفال، حيث أبهرت الفرقة التي تتألف من 7 فتيات الجمهور بأدائهن المسرحي الغنائي الرائع، وإتقانهنّ للأداء الفنّي المتكامل بين الرقص والتمثيل والغناء على المسرح الضخم أمام الجناح السعودي في المعرض الدولي.

وبدأ بأغنية للوطن ورؤية المستقبل من منظور الأجيال القادمة، لتنتقل بعدها إلى أداء مسرحي لأغنية "هي لنا دار" مع عرض راقص، في حين أضاءت الشاشة العملاقة التي تتقدم جناح المملكة بصور مميزة للمناطق الطبيعية السعودية المتنوعة.

ثم انتقل العرض المسرحي الذي استمر نحو 15 دقيقة، إلى موقع واحة الأحساء التراثي المصنف ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، والتي تتميز بفنونها الشعبية والحرفية المتقنة، واستضافت الفرقة فتىً يرتدي الزي التقليدي السعودي ليقدم تعريفاً عن حرفة الزراعة في الإحساء، ولافتاً انتباه الحضور إلى خطورة ظاهرة التغيّر المناخي وأثرها على التنوّع البيئي في العالم عبر أداء تمثيلي استطاع من خلاله أن يوصل للجمهور رسالته حول أهمية الغطاء النباتي وأثره على جودة الحياة.

وعبر البساط السحري الموجود على خشبة المسرح، انتقلت فرقة العرض المسرحي إلى منطقة نجد ومساحاتها الشاسعة، ودعت عبر كلمات الأغنية التي أدتها إلى الاهتمام بالأشجار والغطاء الأخضر، وأشارت إلى مبادرة سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية الخضراء" التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، كما لفتت انتباه الحاضرين إلى ما تتضمنه المبادرة الطموحة خصوصاً زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة في المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً.

ومن نجد، انتقل العرض المسرحي بالحضور إلى بوابة الدرعية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني حيث الأصالة تسابق المعاصرة، والتاريخ يمضي على خطى المستقبل، ثمّ الانتقال إلى حقول الورد في الطائف وتبوك والرياض وغيرها حيث تنتج المملكة عدداً كبيراً من أنواع الورود كالطائفي والجوري والقرنفل والأقحوان والزنبق، ولإظهار اهتمام المملكة بحرفة صناعة الورد، تنضمّ والدة إحدى فتيات الفرقة الفنية لتظهر اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرف التقليدية وجهودها الكبيرة في إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، فيما انتهت رحلة العرض المسرحي على أنغام أغنية "هي لنا دار" مودّعة الجمهور الواسع الذي تفاعل مع أدائها على امتداد العرض المسرحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جناح المملكة بـ "إكسبو دبي" ينظّم عرضاً مسرحياً راقصاً للأطفال
سبق

نظّم جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" عرضاً مسرحياً غنائياً راقصاً باللغتين العربية والإنجليزية، قدمته مجموعة من الفتيات السعوديات لم تتجاوز أعمارهن 10 أعوام.

وشهد العرض الذي أضاء على جمال المناطق الطبيعية المتنوعة في المملكة وثرائها الثقافي تفاعلاً جماهيرياً واسعاً شاهده مئات الزوّار خصوصاً العائلات والأطفال، حيث أبهرت الفرقة التي تتألف من 7 فتيات الجمهور بأدائهن المسرحي الغنائي الرائع، وإتقانهنّ للأداء الفنّي المتكامل بين الرقص والتمثيل والغناء على المسرح الضخم أمام الجناح السعودي في المعرض الدولي.

وبدأ بأغنية للوطن ورؤية المستقبل من منظور الأجيال القادمة، لتنتقل بعدها إلى أداء مسرحي لأغنية "هي لنا دار" مع عرض راقص، في حين أضاءت الشاشة العملاقة التي تتقدم جناح المملكة بصور مميزة للمناطق الطبيعية السعودية المتنوعة.

ثم انتقل العرض المسرحي الذي استمر نحو 15 دقيقة، إلى موقع واحة الأحساء التراثي المصنف ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، والتي تتميز بفنونها الشعبية والحرفية المتقنة، واستضافت الفرقة فتىً يرتدي الزي التقليدي السعودي ليقدم تعريفاً عن حرفة الزراعة في الإحساء، ولافتاً انتباه الحضور إلى خطورة ظاهرة التغيّر المناخي وأثرها على التنوّع البيئي في العالم عبر أداء تمثيلي استطاع من خلاله أن يوصل للجمهور رسالته حول أهمية الغطاء النباتي وأثره على جودة الحياة.

وعبر البساط السحري الموجود على خشبة المسرح، انتقلت فرقة العرض المسرحي إلى منطقة نجد ومساحاتها الشاسعة، ودعت عبر كلمات الأغنية التي أدتها إلى الاهتمام بالأشجار والغطاء الأخضر، وأشارت إلى مبادرة سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية الخضراء" التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، كما لفتت انتباه الحاضرين إلى ما تتضمنه المبادرة الطموحة خصوصاً زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة في المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً.

ومن نجد، انتقل العرض المسرحي بالحضور إلى بوابة الدرعية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني حيث الأصالة تسابق المعاصرة، والتاريخ يمضي على خطى المستقبل، ثمّ الانتقال إلى حقول الورد في الطائف وتبوك والرياض وغيرها حيث تنتج المملكة عدداً كبيراً من أنواع الورود كالطائفي والجوري والقرنفل والأقحوان والزنبق، ولإظهار اهتمام المملكة بحرفة صناعة الورد، تنضمّ والدة إحدى فتيات الفرقة الفنية لتظهر اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرف التقليدية وجهودها الكبيرة في إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، فيما انتهت رحلة العرض المسرحي على أنغام أغنية "هي لنا دار" مودّعة الجمهور الواسع الذي تفاعل مع أدائها على امتداد العرض المسرحي.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
09:44 PM

جناح المملكة بـ "إكسبو دبي" ينظّم عرضاً مسرحياً راقصاً للأطفال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
1
668

نظّم جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" عرضاً مسرحياً غنائياً راقصاً باللغتين العربية والإنجليزية، قدمته مجموعة من الفتيات السعوديات لم تتجاوز أعمارهن 10 أعوام.

وشهد العرض الذي أضاء على جمال المناطق الطبيعية المتنوعة في المملكة وثرائها الثقافي تفاعلاً جماهيرياً واسعاً شاهده مئات الزوّار خصوصاً العائلات والأطفال، حيث أبهرت الفرقة التي تتألف من 7 فتيات الجمهور بأدائهن المسرحي الغنائي الرائع، وإتقانهنّ للأداء الفنّي المتكامل بين الرقص والتمثيل والغناء على المسرح الضخم أمام الجناح السعودي في المعرض الدولي.

وبدأ بأغنية للوطن ورؤية المستقبل من منظور الأجيال القادمة، لتنتقل بعدها إلى أداء مسرحي لأغنية "هي لنا دار" مع عرض راقص، في حين أضاءت الشاشة العملاقة التي تتقدم جناح المملكة بصور مميزة للمناطق الطبيعية السعودية المتنوعة.

ثم انتقل العرض المسرحي الذي استمر نحو 15 دقيقة، إلى موقع واحة الأحساء التراثي المصنف ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، والتي تتميز بفنونها الشعبية والحرفية المتقنة، واستضافت الفرقة فتىً يرتدي الزي التقليدي السعودي ليقدم تعريفاً عن حرفة الزراعة في الإحساء، ولافتاً انتباه الحضور إلى خطورة ظاهرة التغيّر المناخي وأثرها على التنوّع البيئي في العالم عبر أداء تمثيلي استطاع من خلاله أن يوصل للجمهور رسالته حول أهمية الغطاء النباتي وأثره على جودة الحياة.

وعبر البساط السحري الموجود على خشبة المسرح، انتقلت فرقة العرض المسرحي إلى منطقة نجد ومساحاتها الشاسعة، ودعت عبر كلمات الأغنية التي أدتها إلى الاهتمام بالأشجار والغطاء الأخضر، وأشارت إلى مبادرة سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية الخضراء" التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، كما لفتت انتباه الحاضرين إلى ما تتضمنه المبادرة الطموحة خصوصاً زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة في المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً.

ومن نجد، انتقل العرض المسرحي بالحضور إلى بوابة الدرعية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني حيث الأصالة تسابق المعاصرة، والتاريخ يمضي على خطى المستقبل، ثمّ الانتقال إلى حقول الورد في الطائف وتبوك والرياض وغيرها حيث تنتج المملكة عدداً كبيراً من أنواع الورود كالطائفي والجوري والقرنفل والأقحوان والزنبق، ولإظهار اهتمام المملكة بحرفة صناعة الورد، تنضمّ والدة إحدى فتيات الفرقة الفنية لتظهر اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرف التقليدية وجهودها الكبيرة في إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، فيما انتهت رحلة العرض المسرحي على أنغام أغنية "هي لنا دار" مودّعة الجمهور الواسع الذي تفاعل مع أدائها على امتداد العرض المسرحي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,491

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة