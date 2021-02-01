"أمانة الطائف" تنفذ ٤٥٩ عملًا لصيانة الحدائق والمتنزهات العامة

لرفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة وشملت التمديدات الكهربائية والدهان

تصوير: سلطان العتيبي

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للحدائق والتجميل)، أكثر من 459 عملًا ضمن برنامج الصيانة الشاملة لمرافق الحدائق والمنتزهات العامة والنوافير والشلالات المائية.

وشمل البرنامج صيانة شبكات الكهرباء والتمديدات الصحية والبلاط لمجمعات دورات المياه العامة، والعمل على تصنيع أغطية حماية لوحات وعدادات، ودهان الخرسانة المطبوعة، وتركيب وصيانة الأرصفة، ودفن وتسوية الممرات، وتركيب البردروات لعدد من الحدائق، وحفر وتمديد وصيانة خطوط التغذية والري، وصيانة وتأهيل الإنتر لوك، وصيانة وتأهيل المماشي العامة.

وأوضحت الأمانة أن برنامج الصيانة شَمِلَ أكثر من 125 حديقة ومنتزهًا بالطائف والضواحي. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة مرافق المنتزهات والحدائق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد قدمت الأمانة أوجه الدعم والمساندة كافة للقطاعات الخدمية الشريكة؛ لضمان التكامل المنشود بين أعمال مختلف الجهات بالمحافظة.