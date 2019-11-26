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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين

محطته السادسة في مخيم الزعتري

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين؛ من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه مؤخرًا ليصل لمحطته السادسة في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان، مستهدفًا 2,213 طالبًا وطالبة.

وشمل التوزيع: الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية، التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين، شاملًا بذلك جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، كما يسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقًا بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة بإذن الله.

مركز الملك سلمان للإغاثة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين؛ من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه مؤخرًا ليصل لمحطته السادسة في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان، مستهدفًا 2,213 طالبًا وطالبة.

وشمل التوزيع: الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية، التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين، شاملًا بذلك جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، كما يسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقًا بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة بإذن الله.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:53 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين

محطته السادسة في مخيم الزعتري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين؛ من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه مؤخرًا ليصل لمحطته السادسة في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان، مستهدفًا 2,213 طالبًا وطالبة.

وشمل التوزيع: الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية، التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين، شاملًا بذلك جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع، كما يسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقًا بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة بإذن الله.

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