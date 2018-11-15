شرطة القصيم تُطيح بسعوديَّيْن متهمَيْن بالسرقة

استوليا على مبالغ ومجوهرات من منازل في بريدة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت عن ضبط متهمَيْن "سعوديي الجنسية" في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة منازل بمدينة بريدة، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأسلحة شخصية وأجهزة هاتف جوّال.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، حيث تمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.