النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. "عملية الـ 3 ساعات" تنهي معاناة ثلاثينية مع ورم دماغي وصرع

نجاح يُحسب لفريق طبي بقسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك فيصل

في جراحة امتدت لثلاث ساعات، تمكّن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي، من استئصال ورم دماغي بقطر 4 سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة نوبات صرع.

وكانت المريضة تعاني نوبات صرع متكرر، وبعد الفحص وعمل الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة المريضة، وبفضل من الله، لم تحتج المريضة إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح الدكتور خالد زيدان الطبيب المعالج، أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم، وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ولله الفضل والمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. "عملية الـ 3 ساعات" تنهي معاناة ثلاثينية مع ورم دماغي وصرع
سبق

في جراحة امتدت لثلاث ساعات، تمكّن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي، من استئصال ورم دماغي بقطر 4 سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة نوبات صرع.

وكانت المريضة تعاني نوبات صرع متكرر، وبعد الفحص وعمل الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة المريضة، وبفضل من الله، لم تحتج المريضة إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح الدكتور خالد زيدان الطبيب المعالج، أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم، وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ولله الفضل والمنة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:08 AM

مكة.. "عملية الـ 3 ساعات" تنهي معاناة ثلاثينية مع ورم دماغي وصرع

نجاح يُحسب لفريق طبي بقسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك فيصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,258

في جراحة امتدت لثلاث ساعات، تمكّن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي، من استئصال ورم دماغي بقطر 4 سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة نوبات صرع.

وكانت المريضة تعاني نوبات صرع متكرر، وبعد الفحص وعمل الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة المريضة، وبفضل من الله، لم تحتج المريضة إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة.

وأوضح الدكتور خالد زيدان الطبيب المعالج، أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم، وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ولله الفضل والمنة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,017
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,934
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة