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بدء تفعيل تطبيق "توكلنا" كإجراء إلزامي لدخول الأسواق التجارية بالشرقية

ابتداءً من اليوم الأحد من قبل المواطنين والمقيمين وتنفيذاً لقرار أمير المنطقة

بدأت أمانة الشرقية في تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتفعيل تطبيق "توكلنا" من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّاً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية وتوجيه للجهات الحكومية كل فيما يخصه على رصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، وجّه أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتنفيذ القرار وتفعيله ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 31/ 1/ 2020م، من خلال استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراء "احترازيا" أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها والمرتبطة، إضافة إلى تفعيل القرار في كل المجمعات التجارية وأسواق النفع العام، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عدد من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار، الذي يأتي ضمن حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على اتخاذ كل البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا".

كما وجّه كل الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في كل المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق "توكلنا " كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأكد المهندس "الجبير" ضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق "توكلنا"، إضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، ومضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكل البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن يكون تطبيق "توكلنا " شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات.

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بدء تفعيل تطبيق "توكلنا" كإجراء إلزامي لدخول الأسواق التجارية بالشرقية
سبق

بدأت أمانة الشرقية في تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتفعيل تطبيق "توكلنا" من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّاً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية وتوجيه للجهات الحكومية كل فيما يخصه على رصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، وجّه أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتنفيذ القرار وتفعيله ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 31/ 1/ 2020م، من خلال استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراء "احترازيا" أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها والمرتبطة، إضافة إلى تفعيل القرار في كل المجمعات التجارية وأسواق النفع العام، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عدد من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار، الذي يأتي ضمن حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على اتخاذ كل البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا".

كما وجّه كل الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في كل المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق "توكلنا " كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأكد المهندس "الجبير" ضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق "توكلنا"، إضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، ومضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكل البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن يكون تطبيق "توكلنا " شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:15 PM

بدء تفعيل تطبيق "توكلنا" كإجراء إلزامي لدخول الأسواق التجارية بالشرقية

ابتداءً من اليوم الأحد من قبل المواطنين والمقيمين وتنفيذاً لقرار أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بدأت أمانة الشرقية في تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتفعيل تطبيق "توكلنا" من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّاً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية وتوجيه للجهات الحكومية كل فيما يخصه على رصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، وجّه أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتنفيذ القرار وتفعيله ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 31/ 1/ 2020م، من خلال استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراء "احترازيا" أثناء الدخول لمبنى الأمانة وجميع البلديات التابعة لها والمرتبطة، إضافة إلى تفعيل القرار في كل المجمعات التجارية وأسواق النفع العام، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عدد من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار، الذي يأتي ضمن حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على اتخاذ كل البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا".

كما وجّه كل الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في كل المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق "توكلنا " كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأكد المهندس "الجبير" ضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة للتأكد من استخدام جميع مرتادي الأسواق التجارية وأسواق النفع العام لتطبيق "توكلنا"، إضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، ومضاعفة أعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكل البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن يكون تطبيق "توكلنا " شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات.

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