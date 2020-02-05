خمسة انتصارات في ختام الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات، حيث فاز فريق القادسية على مضيفه الكوكب 3-5، ليرتفع رصيد القادسية إلى 44 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد الكوكب عند 27 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وفاز البكيرية على ضيفه التقدم 0-2 ليكون رصيد البكيرية 37 نقطة بالمركز الخامس، ورصيد التقدم 21 نقطة بالمركز السابع عشر، فيما تغلب أحد على ضيفه نجران 1-2، ليكون رصيد أحد 41 نقطة بالمركز الرابع، وتوقف رصيد نجران عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.



وكسب فريق النهضة ضيفه فريق الجيل 0-2 ليكون رصيد النهضة 37 نقطة بالمركز السادس فيما بقي الجيل عند رصيده السابق 28 نقطة بالمركز الثالث عشر، كما فاز فريق جدة على ضيفه الأنصار 0-2 ليكون رصيد جدة 34 نقطة بالمركز الثامن، والأنصار 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات حيث فاز الشعلة على الثقبة 1-2، وفاز المجزل على الطائي 0-1، وتغلب الجبلين على حطين 0-3, فيما تعادل الباطن مع العين والخليج مع النجوم بالنتيجة نفسها 0-0.