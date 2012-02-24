النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت: الفلسطينيون يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.

وشدّد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدًا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الولايات المتحدة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
سبق

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.

وشدّد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدًا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:32 AM

الولايات المتحدة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت: الفلسطينيون يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
3
544

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.

وشدّد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدًا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تُسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,421
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,776

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة