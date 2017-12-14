الرياض والشرقية .. الحظ الأوفر من أمطار السبت

"الأرصاد" واصلت تنبيهاتها لحالات تغلب عليها الهطولات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر اليوم الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #الشرقية و #الرياض.

وأضاف: متوقع أن يكون الحظ الأوفر من الأمطار خلال أول ووسط هذا الأسبوع لمنطقتَي #الشرقية و #الرياض.

وكانت "الأرصاد" قد واصلت تنبيهاتها لحالات مناخية عدة تسيطر على أجواء المملكة اليوم وتغلب عليها الهطولات.