"الضيط" عقيداً بالقوات البرية

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية المقدم نايف بن بدر بن نايف الضيط، إلى رتبة عقيد بالقوات البرية سلاح المظليين والقوات الخاصة.
صحيفة "سبق" تهنئ العقيد الضيط بالثقة الملكية الغالية، وتتمنى دوام التوفيق، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية المقدم نايف بن بدر بن نايف الضيط، إلى رتبة عقيد بالقوات البرية سلاح المظليين والقوات الخاصة.
صحيفة "سبق" تهنئ العقيد الضيط بالثقة الملكية الغالية، وتتمنى دوام التوفيق، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية المقدم نايف بن بدر بن نايف الضيط، إلى رتبة عقيد بالقوات البرية سلاح المظليين والقوات الخاصة.
صحيفة "سبق" تهنئ العقيد الضيط بالثقة الملكية الغالية، وتتمنى دوام التوفيق، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية المقدم نايف بن بدر بن نايف الضيط، إلى رتبة عقيد بالقوات البرية سلاح المظليين والقوات الخاصة.
صحيفة "سبق" تهنئ العقيد الضيط بالثقة الملكية الغالية، وتتمنى دوام التوفيق، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.