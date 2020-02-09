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بعد محاولات 15 عاماً .. السفير السعودي يحقّق حلم عجوز جزائرية

تفاعل مع النداء الذي أطلقته من خلال تلفزيون "النهار" ومنحها التأشيرة

لم تمل سيدة جزائرية على مدى 15 عاماً من التقدم إلى "قرعة الحج" لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدّسة في المملكة العربية السعودية، وأداء شعيرة الركن الخامس في الإسلام.

ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين، وأخيراً ظهرت على قناة محلية، تذرف الدموع وترجو الله -عزّ وجلّ- أن يحقّق لها أمنيتها في زيارة "البيت العتيق".

وتفاعل السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرّر أن يمنحها تأشيرة الحج، وأثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

ووفق "سكاي نيوز"، نشرت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار؛ لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله -العلي القدير- أن يعينها ويتقبّل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".

سيدة جزائرية قرعة الحج المملكة العربية السعودية عبدالعزيز العميريني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد محاولات 15 عاماً .. السفير السعودي يحقّق حلم عجوز جزائرية
سبق

لم تمل سيدة جزائرية على مدى 15 عاماً من التقدم إلى "قرعة الحج" لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدّسة في المملكة العربية السعودية، وأداء شعيرة الركن الخامس في الإسلام.

ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين، وأخيراً ظهرت على قناة محلية، تذرف الدموع وترجو الله -عزّ وجلّ- أن يحقّق لها أمنيتها في زيارة "البيت العتيق".

وتفاعل السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرّر أن يمنحها تأشيرة الحج، وأثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

ووفق "سكاي نيوز"، نشرت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار؛ لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله -العلي القدير- أن يعينها ويتقبّل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:23 PM

بعد محاولات 15 عاماً .. السفير السعودي يحقّق حلم عجوز جزائرية

تفاعل مع النداء الذي أطلقته من خلال تلفزيون "النهار" ومنحها التأشيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم تمل سيدة جزائرية على مدى 15 عاماً من التقدم إلى "قرعة الحج" لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدّسة في المملكة العربية السعودية، وأداء شعيرة الركن الخامس في الإسلام.

ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين، وأخيراً ظهرت على قناة محلية، تذرف الدموع وترجو الله -عزّ وجلّ- أن يحقّق لها أمنيتها في زيارة "البيت العتيق".

وتفاعل السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرّر أن يمنحها تأشيرة الحج، وأثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

ووفق "سكاي نيوز"، نشرت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني؛ مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار؛ لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله -العلي القدير- أن يعينها ويتقبّل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".

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