"السرحاني" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس أحمد بن يحيى السرحاني في مدينة الرياض ودفن بالرياض.



وسيقام العزاء بمنزل الفقيد بحي شمسان في مدينة أبها يوم الأحد القادم وللتواصل مع شقيقيّ الفقيد أ. صالح 0503005151 - د. علي 0558511234



"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".