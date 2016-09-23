النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91

قال إننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية بمختلف المجالات

قدَّم مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، باسمه ونيابة عن الأسرة التعليمية بالقنفذة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ(91).

وتفصيلاً، أكد "الزاحمي" أن الذكرى السنوية لتوحيد هذا الكيان الشامخ العظيم فرصة للتأمل في مسيرة عظيمة، ورحلة تحديات كبيرة، وإصرار وعزيمة على البناء والعطاء والرقي الحضاري.. لافتًا إلى أننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

وأوضح "الزاحمي" أن المواطن السعودي ارتفع سقف طموحاته بفضل الله، ثم بطموح قيادة هذا الوطن العظيم، ورؤية 2030 التي وضعت أعلى المؤشرات العالمية سقفًا لها، ونحن نعيش حاليًا هذه الإنجازات العالمية. فمثلاً حققت المملكة المرتبة الثانية بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني؛ لتقفز من المرتبة السابعة عشرة عام 2017 لتصل للمرتبة الثانية عام 2021. كذلك تصدرت منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية للتعليم الرقمي خلال جائحة كورونا بحسب دراسة لمنظمة اليونسكو التي أشادت فيها بتجربة التعليم السعودي الإلكتروني، وتطبيق الفصول الافتراضية بمعايير احترافية. وعلى مستوى التعليم العالي حققت 10 جامعات سعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021/2020 عالميًّا وعربيًّا.

وأشار إلى أن هذه بعض الأمثلة القليلة جدًّا على مستوى إنجازات الوطن، التي تثبت أن بلادنا منطلقة نحو الصدارة العالمية بإذن الله تعالى، بهمة أبنائها وبناتها، وبدعم وطموح القيادة الرشيدة.

وتابع الزاحمي بقوله: "نحن ندرك أن التعليم هو الرافد الأهم في تحقيق رؤية بلادنا، ونسعى -بإذن الله- أن نؤدي واجبنا الوطني بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى منجزات تليق بهذا الوطن العظيم ومكانته المقدسة".

واختتم حديثه بدعاء الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها، ويحفظ قيادتها وشعبها الوفي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91
سبق

قدَّم مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، باسمه ونيابة عن الأسرة التعليمية بالقنفذة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ(91).

وتفصيلاً، أكد "الزاحمي" أن الذكرى السنوية لتوحيد هذا الكيان الشامخ العظيم فرصة للتأمل في مسيرة عظيمة، ورحلة تحديات كبيرة، وإصرار وعزيمة على البناء والعطاء والرقي الحضاري.. لافتًا إلى أننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

وأوضح "الزاحمي" أن المواطن السعودي ارتفع سقف طموحاته بفضل الله، ثم بطموح قيادة هذا الوطن العظيم، ورؤية 2030 التي وضعت أعلى المؤشرات العالمية سقفًا لها، ونحن نعيش حاليًا هذه الإنجازات العالمية. فمثلاً حققت المملكة المرتبة الثانية بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني؛ لتقفز من المرتبة السابعة عشرة عام 2017 لتصل للمرتبة الثانية عام 2021. كذلك تصدرت منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية للتعليم الرقمي خلال جائحة كورونا بحسب دراسة لمنظمة اليونسكو التي أشادت فيها بتجربة التعليم السعودي الإلكتروني، وتطبيق الفصول الافتراضية بمعايير احترافية. وعلى مستوى التعليم العالي حققت 10 جامعات سعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021/2020 عالميًّا وعربيًّا.

وأشار إلى أن هذه بعض الأمثلة القليلة جدًّا على مستوى إنجازات الوطن، التي تثبت أن بلادنا منطلقة نحو الصدارة العالمية بإذن الله تعالى، بهمة أبنائها وبناتها، وبدعم وطموح القيادة الرشيدة.

وتابع الزاحمي بقوله: "نحن ندرك أن التعليم هو الرافد الأهم في تحقيق رؤية بلادنا، ونسعى -بإذن الله- أن نؤدي واجبنا الوطني بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى منجزات تليق بهذا الوطن العظيم ومكانته المقدسة".

واختتم حديثه بدعاء الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها، ويحفظ قيادتها وشعبها الوفي.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:24 PM

مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91

قال إننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية بمختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
525

قدَّم مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، باسمه ونيابة عن الأسرة التعليمية بالقنفذة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ(91).

وتفصيلاً، أكد "الزاحمي" أن الذكرى السنوية لتوحيد هذا الكيان الشامخ العظيم فرصة للتأمل في مسيرة عظيمة، ورحلة تحديات كبيرة، وإصرار وعزيمة على البناء والعطاء والرقي الحضاري.. لافتًا إلى أننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

وأوضح "الزاحمي" أن المواطن السعودي ارتفع سقف طموحاته بفضل الله، ثم بطموح قيادة هذا الوطن العظيم، ورؤية 2030 التي وضعت أعلى المؤشرات العالمية سقفًا لها، ونحن نعيش حاليًا هذه الإنجازات العالمية. فمثلاً حققت المملكة المرتبة الثانية بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني؛ لتقفز من المرتبة السابعة عشرة عام 2017 لتصل للمرتبة الثانية عام 2021. كذلك تصدرت منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية للتعليم الرقمي خلال جائحة كورونا بحسب دراسة لمنظمة اليونسكو التي أشادت فيها بتجربة التعليم السعودي الإلكتروني، وتطبيق الفصول الافتراضية بمعايير احترافية. وعلى مستوى التعليم العالي حققت 10 جامعات سعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021/2020 عالميًّا وعربيًّا.

وأشار إلى أن هذه بعض الأمثلة القليلة جدًّا على مستوى إنجازات الوطن، التي تثبت أن بلادنا منطلقة نحو الصدارة العالمية بإذن الله تعالى، بهمة أبنائها وبناتها، وبدعم وطموح القيادة الرشيدة.

وتابع الزاحمي بقوله: "نحن ندرك أن التعليم هو الرافد الأهم في تحقيق رؤية بلادنا، ونسعى -بإذن الله- أن نؤدي واجبنا الوطني بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى منجزات تليق بهذا الوطن العظيم ومكانته المقدسة".

واختتم حديثه بدعاء الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها، ويحفظ قيادتها وشعبها الوفي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة