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وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي لبلاده

دعته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م .
ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة .
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي لبلاده
سبق

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م .
ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة .
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
02:46 PM

وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي لبلاده

دعته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م .
ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة .
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .

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