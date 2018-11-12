أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م . ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة . من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .

وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي لبلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-12 أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م .

ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة .

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 02:46 PM

وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم الحكومة للمبعوث الأممي لبلاده دعته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري





A A A





1 مشاركة

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام الحكومة اليمنية بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها للتعامل الإيجابي مع دعوته لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام قبل نهاية العام الجاري 2018م .

ونوه وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو، إلى ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية مع استهتار ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام وممارسة مزيد من الضغط على المليشيا حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات القادمة من خلال رفضها المشاركة وحضور اجتماعات جنيف الأخيرة .

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في اليمن, وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاستئناف العملية السياسية .