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"فيصل بن فرحان" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير شؤون الدفاع البريطاني

ناقشا سبل تكثيف التنسيق المشترك والتطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني بن والاس.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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"فيصل بن فرحان" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير شؤون الدفاع البريطاني
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني بن والاس.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:37 PM

"فيصل بن فرحان" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع وزير شؤون الدفاع البريطاني

ناقشا سبل تكثيف التنسيق المشترك والتطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني بن والاس.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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