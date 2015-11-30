إيطاليا.. تدهور حالة رئيس الوزراء السابق بيرلسكوني

بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا

ساءت حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وقال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءًا".

يذكر أنه في وقت سابق من الخريف الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسي.