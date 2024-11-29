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"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات

أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".

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"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:42 PM

"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات

أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,257
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2.5 مليار ..

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