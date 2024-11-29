وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-29 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية". وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة". وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 08:42 PM

"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول





A A A





1 مشاركة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".

وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".

وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".