"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات
أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".
وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".
وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".
"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-29
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".
وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".
وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:42 PM
"بايدن": لا داعي للهلع من "أوميكرون"..ومحاربته لا تكون بالإغلاقات بل باللقاحات
أشار إلى أن أمريكا أرسلت 275 مليون جرعة إلى 110 دول
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي أدى ببلدان عدة إلى إغلاق حدودها البرية".
وأضاف "بايدن": "لن نحارب كورونا بالإغلاقات بل عن طريق نشر اللقاحات والجرعات المعززة".
وبين أن الولايات المتحدة أرسلت 275 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ110 دول، وفقًاً لـ"فرانس 24".