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أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تواصل تراجعاتها

استخفاف وزير المالية بالتقلبات عمق خسائرها

تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم (الخميس)، بعدما قلل وزير المالية براءت البيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتراجعت الليرة على نحو طفيف إلى 7.3400 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، وسجلت مستوى قياسيًا منخفضًا عند 7.3650 الجمعة الماضي، لتتراجع بنسبة 19 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، واقترح محللون إجراءات أكثر حزمًا مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "البيرق" لقناة سي.إن.إن ترك أن الليرة ستهبط وتصعد، وأن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

وأقر بأن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام.

الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تواصل تراجعاتها
سبق

تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم (الخميس)، بعدما قلل وزير المالية براءت البيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتراجعت الليرة على نحو طفيف إلى 7.3400 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، وسجلت مستوى قياسيًا منخفضًا عند 7.3650 الجمعة الماضي، لتتراجع بنسبة 19 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، واقترح محللون إجراءات أكثر حزمًا مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "البيرق" لقناة سي.إن.إن ترك أن الليرة ستهبط وتصعد، وأن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

وأقر بأن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:36 PM

أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تواصل تراجعاتها

استخفاف وزير المالية بالتقلبات عمق خسائرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم (الخميس)، بعدما قلل وزير المالية براءت البيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتراجعت الليرة على نحو طفيف إلى 7.3400 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، وسجلت مستوى قياسيًا منخفضًا عند 7.3650 الجمعة الماضي، لتتراجع بنسبة 19 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، واقترح محللون إجراءات أكثر حزمًا مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "البيرق" لقناة سي.إن.إن ترك أن الليرة ستهبط وتصعد، وأن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

وأقر بأن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام.

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