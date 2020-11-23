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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي

عرضه الرئيس الصيني في قمة العشرين

تعتبر الصين أكبر بلد مصدر للسياح في العالم بعدد يفوق 150 مليون شخص سنويًا، كما يعد السائح الصيني من السياح الأكثر إنفاقًا على مستوى العالم.

وكشفت البي بي سي اقتراح الرئيس الصيني باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR code) لاستئناف السفر الدولي الذي تأثر بشدة نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد للمساعدة في تحديد الحالة الصحية للمسافر عن طريق الوصول إلى الشهادات الصحية الخاصة به.

وأوضح الرئيس الصيني الحاجه إلى زيادة تنسيق السياسات والمعايير وإنشاء مسارات سريعة لتسهيل التدفق المنظم للأشخاص.
وقال الرئيس الصيني إنه يأمل أن ينضم مزيد من الدول إلى هذه الآلية.
وأعرب كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش عن حذره بشأن اقتراح الرئيس الصيني. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن التركيز الأولي على الصحة يمكن أن يتحول بسهولة إلى حصان طراودة، لرصد سياسي أوسع واستبعاد
ورموز الاستجابة السريعة هي رموز شريطية يمكن قراءتها بواسطة الهواتف الجوالة.
وتم استخدامها على نطاق واسع في الصين، كمؤشرات على الحالة الصحية للمقيمين، منذ فبراير الماضي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
فإذا كان لون الرمز أخضر، فهذا يعني أن الشخص بصحة جيدة ويمكنه السفر بحرية، أما إذا كان لونه برتقاليًا أو أحمر، فهذا يعني أن الشخص يحتاج إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي
سبق

تعتبر الصين أكبر بلد مصدر للسياح في العالم بعدد يفوق 150 مليون شخص سنويًا، كما يعد السائح الصيني من السياح الأكثر إنفاقًا على مستوى العالم.

وكشفت البي بي سي اقتراح الرئيس الصيني باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR code) لاستئناف السفر الدولي الذي تأثر بشدة نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد للمساعدة في تحديد الحالة الصحية للمسافر عن طريق الوصول إلى الشهادات الصحية الخاصة به.

وأوضح الرئيس الصيني الحاجه إلى زيادة تنسيق السياسات والمعايير وإنشاء مسارات سريعة لتسهيل التدفق المنظم للأشخاص.
وقال الرئيس الصيني إنه يأمل أن ينضم مزيد من الدول إلى هذه الآلية.
وأعرب كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش عن حذره بشأن اقتراح الرئيس الصيني. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن التركيز الأولي على الصحة يمكن أن يتحول بسهولة إلى حصان طراودة، لرصد سياسي أوسع واستبعاد
ورموز الاستجابة السريعة هي رموز شريطية يمكن قراءتها بواسطة الهواتف الجوالة.
وتم استخدامها على نطاق واسع في الصين، كمؤشرات على الحالة الصحية للمقيمين، منذ فبراير الماضي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
فإذا كان لون الرمز أخضر، فهذا يعني أن الشخص بصحة جيدة ويمكنه السفر بحرية، أما إذا كان لونه برتقاليًا أو أحمر، فهذا يعني أن الشخص يحتاج إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
02:41 PM

تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي

عرضه الرئيس الصيني في قمة العشرين

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,151

تعتبر الصين أكبر بلد مصدر للسياح في العالم بعدد يفوق 150 مليون شخص سنويًا، كما يعد السائح الصيني من السياح الأكثر إنفاقًا على مستوى العالم.

وكشفت البي بي سي اقتراح الرئيس الصيني باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR code) لاستئناف السفر الدولي الذي تأثر بشدة نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد للمساعدة في تحديد الحالة الصحية للمسافر عن طريق الوصول إلى الشهادات الصحية الخاصة به.

وأوضح الرئيس الصيني الحاجه إلى زيادة تنسيق السياسات والمعايير وإنشاء مسارات سريعة لتسهيل التدفق المنظم للأشخاص.
وقال الرئيس الصيني إنه يأمل أن ينضم مزيد من الدول إلى هذه الآلية.
وأعرب كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش عن حذره بشأن اقتراح الرئيس الصيني. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن التركيز الأولي على الصحة يمكن أن يتحول بسهولة إلى حصان طراودة، لرصد سياسي أوسع واستبعاد
ورموز الاستجابة السريعة هي رموز شريطية يمكن قراءتها بواسطة الهواتف الجوالة.
وتم استخدامها على نطاق واسع في الصين، كمؤشرات على الحالة الصحية للمقيمين، منذ فبراير الماضي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
فإذا كان لون الرمز أخضر، فهذا يعني أن الشخص بصحة جيدة ويمكنه السفر بحرية، أما إذا كان لونه برتقاليًا أو أحمر، فهذا يعني أن الشخص يحتاج إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.

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