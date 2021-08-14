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لحظة بلحظة.. 9 قنوات تنقل مهرجان الهجن

جذب مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، القنوات الفضائية، لنقل مجريات الكرنفال العالمي لحظة بلحظة.

وأشارت اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أن ما يتجاوز 9 قنوات فضائية، تنقل جميع الزوايا المثرية في سباقات الهجن العالمية، والتي تقام على ميدان الطائف التاريخي؛ نظرًا لضخامة الحدث والإقبال عليه من ملاك الهجن في 7 دول عربية وعالمية، لما يحظى به من اهتمام ومتابعة في الوطن العربي.

والقنوات الناقلة هي: الرياضية السعودية الرياضية العمانية، قناة البحرين، الكأس الرياضية، قناة الهلال الفضائية، قناة yas وmtc والصحراء، وتواكب جميعها مجريات السباقات ولقاءات الملاك، وكل ما يحدث في خضم المنافسات.

من جهة أخرى، تتواصل سباقات الأشواط اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، في أجواء مليئة بالحماس والتفاعل بين الملاك المتنافسين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لحظة بلحظة.. 9 قنوات تنقل مهرجان الهجن
سبق

جذب مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، القنوات الفضائية، لنقل مجريات الكرنفال العالمي لحظة بلحظة.

وأشارت اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أن ما يتجاوز 9 قنوات فضائية، تنقل جميع الزوايا المثرية في سباقات الهجن العالمية، والتي تقام على ميدان الطائف التاريخي؛ نظرًا لضخامة الحدث والإقبال عليه من ملاك الهجن في 7 دول عربية وعالمية، لما يحظى به من اهتمام ومتابعة في الوطن العربي.

والقنوات الناقلة هي: الرياضية السعودية الرياضية العمانية، قناة البحرين، الكأس الرياضية، قناة الهلال الفضائية، قناة yas وmtc والصحراء، وتواكب جميعها مجريات السباقات ولقاءات الملاك، وكل ما يحدث في خضم المنافسات.

من جهة أخرى، تتواصل سباقات الأشواط اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، في أجواء مليئة بالحماس والتفاعل بين الملاك المتنافسين.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:42 PM

لحظة بلحظة.. 9 قنوات تنقل مهرجان الهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جذب مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، القنوات الفضائية، لنقل مجريات الكرنفال العالمي لحظة بلحظة.

وأشارت اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى أن ما يتجاوز 9 قنوات فضائية، تنقل جميع الزوايا المثرية في سباقات الهجن العالمية، والتي تقام على ميدان الطائف التاريخي؛ نظرًا لضخامة الحدث والإقبال عليه من ملاك الهجن في 7 دول عربية وعالمية، لما يحظى به من اهتمام ومتابعة في الوطن العربي.

والقنوات الناقلة هي: الرياضية السعودية الرياضية العمانية، قناة البحرين، الكأس الرياضية، قناة الهلال الفضائية، قناة yas وmtc والصحراء، وتواكب جميعها مجريات السباقات ولقاءات الملاك، وكل ما يحدث في خضم المنافسات.

من جهة أخرى، تتواصل سباقات الأشواط اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية، في أجواء مليئة بالحماس والتفاعل بين الملاك المتنافسين.

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