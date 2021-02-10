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عن بعد.. "التدريب التقني" يكرم الفائزين في مسابقة الفكرة الابتكارية

في إطار مبادرات المؤسسة في دعم الموهبة

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غداً حفل ختام برنامج ومسابقة الفكرة الابتكارية للمتدربين والمتدربات وتكريم الفائزين والذي ينفذ –عن بعد- لأول مرة وولِد هذا البرنامج من رحم هذه الجائحة -جائحة كورونا- ليكمل مسيرة الموهبة والابتكار وبطريقة استثنائية.

يأتى ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم الموهبة والابتكار بما يسهم في التنمية المستدامة والنهضة الصناعية، حيث دأبت على إقامة مسابقات الابتكارات والروبوت لأبنائها المتدربين والمتدربات، كما شاركت في معارض الاختراعات العالمية وبشكل دائم، وحصدت العديد من الجوائز والميداليات بلغت أكثر من 70 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

يشار إلى أنه تم العمل على هذا البرنامج ووضِعت آلياته وأُطره، وأُنشئت منصة احترافية إلكترونية للتقديم، وتقدم له (226) مبتكراً ومبتكرة في مجالات متنوعة.

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عن بعد.. "التدريب التقني" يكرم الفائزين في مسابقة الفكرة الابتكارية
سبق

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غداً حفل ختام برنامج ومسابقة الفكرة الابتكارية للمتدربين والمتدربات وتكريم الفائزين والذي ينفذ –عن بعد- لأول مرة وولِد هذا البرنامج من رحم هذه الجائحة -جائحة كورونا- ليكمل مسيرة الموهبة والابتكار وبطريقة استثنائية.

يأتى ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم الموهبة والابتكار بما يسهم في التنمية المستدامة والنهضة الصناعية، حيث دأبت على إقامة مسابقات الابتكارات والروبوت لأبنائها المتدربين والمتدربات، كما شاركت في معارض الاختراعات العالمية وبشكل دائم، وحصدت العديد من الجوائز والميداليات بلغت أكثر من 70 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

يشار إلى أنه تم العمل على هذا البرنامج ووضِعت آلياته وأُطره، وأُنشئت منصة احترافية إلكترونية للتقديم، وتقدم له (226) مبتكراً ومبتكرة في مجالات متنوعة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
09:07 PM

عن بعد.. "التدريب التقني" يكرم الفائزين في مسابقة الفكرة الابتكارية

في إطار مبادرات المؤسسة في دعم الموهبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غداً حفل ختام برنامج ومسابقة الفكرة الابتكارية للمتدربين والمتدربات وتكريم الفائزين والذي ينفذ –عن بعد- لأول مرة وولِد هذا البرنامج من رحم هذه الجائحة -جائحة كورونا- ليكمل مسيرة الموهبة والابتكار وبطريقة استثنائية.

يأتى ذلك امتداداً لمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم الموهبة والابتكار بما يسهم في التنمية المستدامة والنهضة الصناعية، حيث دأبت على إقامة مسابقات الابتكارات والروبوت لأبنائها المتدربين والمتدربات، كما شاركت في معارض الاختراعات العالمية وبشكل دائم، وحصدت العديد من الجوائز والميداليات بلغت أكثر من 70 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

يشار إلى أنه تم العمل على هذا البرنامج ووضِعت آلياته وأُطره، وأُنشئت منصة احترافية إلكترونية للتقديم، وتقدم له (226) مبتكراً ومبتكرة في مجالات متنوعة.

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