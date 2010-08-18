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مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"

ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

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مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"
سبق

دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
05:30 PM

مركز هيئة الدوادمي يفعل حملتي "بلدًا آمنًا والخوارج شرار الخلق"

ضمن الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوادمي
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دشّن رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ محمد بن علي الحربي، ومدير مستشفى الدوادمي مرزوق بن عبد الله العتيبي، حملتي "بلدًا آمنًا، والخوارج شرار الخلق" بمقر مركز اللقاحات في المحافظة.

وتعدّ هذه الحملة من الأنشطة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برعاية الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السند، على مستوى فروع الرئاسة العامة بجميع مناطق المملكة.

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