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ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر

رصدت تصاعد بعض الأدخنة وتصريف مباشر لمياه الصرف

باشرت فرقة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بلاغًا عن مخالفات بيئية بمرمى النفايات الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، على حسابها الرسمي في "تويتر" ، أنه تم مباشرة بلاغ على تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن وتم مشاهدة تصاعد بعض الأدخنة وكذلك تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج على بعض الأراضي، وتم ضبط المخالفات البيئية ورفع التقارير اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت أخبارًا عدة عن أضرار ومخاطر مرمى نفايات بلقرن يجدد من خلالها الأهالي مطالباتهم، بالعمل على تحجيم التلوث الذي يُسببه مرمى نفايات بلقرن، وإزالة أسباب تجمّع الحيوانات، كما يطالب الأهالي المسؤولين في الجهة المختصة، بإيجاد حلول للمخاطر البيئية.

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ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر
سبق

باشرت فرقة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بلاغًا عن مخالفات بيئية بمرمى النفايات الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، على حسابها الرسمي في "تويتر" ، أنه تم مباشرة بلاغ على تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن وتم مشاهدة تصاعد بعض الأدخنة وكذلك تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج على بعض الأراضي، وتم ضبط المخالفات البيئية ورفع التقارير اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت أخبارًا عدة عن أضرار ومخاطر مرمى نفايات بلقرن يجدد من خلالها الأهالي مطالباتهم، بالعمل على تحجيم التلوث الذي يُسببه مرمى نفايات بلقرن، وإزالة أسباب تجمّع الحيوانات، كما يطالب الأهالي المسؤولين في الجهة المختصة، بإيجاد حلول للمخاطر البيئية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:42 PM

ضبط مخالفات بيئية بمرمى نفايات بلقرن .. و"الأرصاد " تباشر

رصدت تصاعد بعض الأدخنة وتصريف مباشر لمياه الصرف

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سويد الحارثي - بلقرن
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باشرت فرقة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بلاغًا عن مخالفات بيئية بمرمى النفايات الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي بلقرن وبيشة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، على حسابها الرسمي في "تويتر" ، أنه تم مباشرة بلاغ على تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن وتم مشاهدة تصاعد بعض الأدخنة وكذلك تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج على بعض الأراضي، وتم ضبط المخالفات البيئية ورفع التقارير اللازمة.

وكانت "سبق" قد نشرت أخبارًا عدة عن أضرار ومخاطر مرمى نفايات بلقرن يجدد من خلالها الأهالي مطالباتهم، بالعمل على تحجيم التلوث الذي يُسببه مرمى نفايات بلقرن، وإزالة أسباب تجمّع الحيوانات، كما يطالب الأهالي المسؤولين في الجهة المختصة، بإيجاد حلول للمخاطر البيئية.

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